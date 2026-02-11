racconti nella rete vola alla biblioteca flaminia di roma

Questa sera a Roma si tiene una presentazione speciale dell’antologia del Premio Racconti nella Rete. Alla Biblioteca Flaminia, alle 17.30, si incontrano alcuni dei vincitori della 24ª edizione del premio letterario, premiati a Lucca durante LuccAutori. L’evento mette in mostra i racconti dei giovani autori e coinvolge il pubblico con letture e confronti.

Roma accoglie la presentazione dell'antologia del Premio Racconti nella Rete. Domani alle 17.30 alla Biblioteca Flaminia è in programma l'incontro con alcuni vincitori della 24^ edizione del premio letterario premiati a Lucca in occasione della trentunesima edizione di LuccAutori. I racconti sono pubblicati nell'antologia edita da Castelvecchi. Con il presidente Demetrio Brandi intervengono gli scrittori Stefano Acquario, Rita Anna Maria Stella Fantini, Alberto Marrias, Jacques Martinet, Marco Polcari, Anna Martellotti, Barbara Bertani, Kassandra Fedele. Saranno presenti in sala diversi autori che hanno vinto il premio in passato e ci sarà un ideale passaggio di testimone con i nuovi vincitori.

Athos Careghi ha disegnato la copertina del volume 2026 dell’antologia del Premio Racconti nella Rete.

