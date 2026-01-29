Athos Careghi ha disegnato la copertina del volume 2026 dell’antologia del Premio Racconti nella Rete. La raccolta, pubblicata da Castelvecchi, raccoglie i venticinque racconti vincitori della 25esima edizione del premio.

Athos Careghi firma la copertina 2026 dell’antologia del Premio Racconti nella Rete. L’antologia, edita da Castelvecchi, accoglierà i venticinque racconti vincitori della 25^ edizione del Premio. L’immagine verrà utilizzata anche per il manifesto della trentaduesima edizione del festival LuccAutori in programma a Lucca dal 3 al 18 ottobre. Athos Careghi, in arte Athos, emiliano di nascita vive e lavora a Milano dopo aver trascorso alcuni anni di esperienza e lavoro in Olanda e Belgio, dove è dovuto emigrare quando da studente è stato espulso dalla scuola per aver fatto la caricatura al professore di italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Athos Careghi firma la copertina 2026 del Premio Racconti nella Rete

