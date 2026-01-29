Athos Careghi firma la copertina 2026 del Premio Racconti nella Rete

Athos Careghi ha disegnato la copertina del volume 2026 dell’antologia del Premio Racconti nella Rete. La raccolta, pubblicata da Castelvecchi, raccoglie i venticinque racconti vincitori della 25esima edizione del premio.

Athos Careghi firma la copertina 2026 dell'antologia del Premio Racconti nella Rete. L'antologia, edita da Castelvecchi, accoglierà i venticinque racconti vincitori della 25^ edizione del Premio. L'immagine verrà utilizzata anche per il manifesto della trentaduesima edizione del festival LuccAutori in programma a Lucca dal 3 al 18 ottobre. Athos Careghi, in arte Athos, emiliano di nascita vive e lavora a Milano dopo aver trascorso alcuni anni di esperienza e lavoro in Olanda e Belgio, dove è dovuto emigrare quando da studente è stato espulso dalla scuola per aver fatto la caricatura al professore di italiano.

