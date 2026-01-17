Raccolta rifiuti | si avvicina la data di avvio dell’ultimo passaggio alla riorganizzazione

Il Comune di Sansepolcro si prepara a avviare l’ultima fase della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani. Dopo anni di interventi e miglioramenti, il progetto mira a ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti sul territorio comunale, garantendo maggior efficienza e sostenibilità. La prossima fase rappresenta un passo importante verso un servizio più efficace per i cittadini e l’ambiente.

Il Comune di Sansepolcro entra nella fase conclusiva del percorso di riorganizzazione complessiva della raccolta dei rifiuti urbani, un progetto strutturato che negli ultimi anni ha profondamente cambiato il sistema di gestione sul territorio comunale. Dopo l’introduzione del nuovo modello stradale (dicembre 2024) e l’avvio del Porta a Porta nel Centro Storico e nella fascia intorno alle mura (giugno 2025), da lunedì 2 febbraio 2026 il servizio domiciliare sarà attivato anche nella Zona Collina, completando così il nuovo assetto della raccolta. Si tratta di un passaggio decisivo, che interessa un’ampia area residenziale della città e che punta a consolidare i risultati già ottenuti: la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 47% al 61%, a dimostrazione di come l’impegno dell’Amministrazione e la collaborazione dei cittadini possano produrre effetti concreti in termini di sostenibilità, decoro urbano e qualità della vita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

