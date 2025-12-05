Festività dell’8 dicembre si anticipa la raccolta rifiuti di lunedì | le variazioni previste

Forlitoday.it | 5 dic 2025

Cambia la raccolta rifiuti di Alea Ambiente in occasione della festività dell'Immacolata Concezione. Il servizio porta a porta dei rifiuti previsto per lunedì 8 dicembre sarà anticipato a sabato 6, come previsto dall’Ecocalendario permanente. Secondo le regole dell’Ecocalendario, quando una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

