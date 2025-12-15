Meloni e Ranucci scoperta truffa che utilizza il loro nome | Fate attenzione così vi svuotano il conto

È stata scoperta una truffa che sfrutta i nomi di Meloni e Ranucci per ingannare i cittadini. La Consob ha lanciato un allarme per mettere in guardia gli utenti da questa nuova ondata di frodi online, che rischiano di portare al furto di denaro e dati personali. È importante prestare attenzione e diffidare da comunicazioni sospette.

© Thesocialpost.it - Meloni e Ranucci, scoperta truffa che utilizza il loro nome: “Fate attenzione, così vi svuotano il conto” La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha lanciato un importante allarme per mettere in guardia i consumatori da una recrudescenza di frodi online particolarmente insidiose. Queste frodi sfruttano metodi sempre più sofisticati, tra cui l’invio di email truffa che simulano comunicazioni ufficiali della stessa Autorità e la promozione di piattaforme di falso trading che utilizzano impropriamente l’immagine di note personalità pubbliche italiane. Il fenomeno, che mira a svuotare i conti dei risparmiatori con promesse di recupero crediti inesistenti o investimenti ad alto rendimento, ha portato la Consob a intensificare le sue azioni di contrasto all’abusivismo finanziario, culminate nell’oscuramento di numerosi siti web e nella richiesta di rimozione di un’applicazione mobile fraudolenta. Thesocialpost.it Vittime di cripto truffa: Un click su un post fake di Mara Venier ci ha fatto perdere 250mila euro Email "svuota conto" e falso trading a nome di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci: l'alert della Consob - Oscurati siti web e chiesta ad Apple la rimozione di un'app con cui venivano prestati abusivamente servizi finanziari: come riconoscere le comunicazioni false ... today.it

