Vi stanno chiedendo 200 euro per partecipare ad una festa a mio nome Fate attenzione è una truffa ho denunciato tutto | Carlo Verdone avverte i fan
Carlo Verdone avvisa i suoi fan di aver ricevuto un'email truffaldina che propone, a pagamento, la partecipazione a una festa esclusiva a suo nome. Ricorda di essere vigili e di diffidare da offerte non ufficiali, sottolineando di aver denunciato quanto accaduto. È importante prestare attenzione a comunicazioni sospette e verificare sempre le fonti ufficiali prima di procedere a pagamenti o adesioni.
Un invito via mail e la promessa di partecipare ad una festa esclusiva con Carlo Verdone per 200 euro. Quella che ad alcuni poteva sembrare un’occasione imperdibile si è rivelata essere, in realtà, una truffa. A mettere in allarme i fan è lo stesso Verdone, che con un video sui social ha denunciato l’imbroglio del finto party organizzato a suo nome. L’attore ha poi rilanciato l’appello a “ Dentro La Notizia ”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, chiarendo di non aver mai organizzato feste “per ringraziare i fan” né, soprattutto, di aver mai chiesto denaro tramite inviti via e-mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
