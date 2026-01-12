Criticità e poca sicurezza parte la raccolta firme contro la pista ciclabile del centro
È stata avviata una raccolta firme per proporre un percorso ciclabile nel centro cittadino più sicuro e adeguato. Dopo le recenti discussioni e le critiche riguardanti il tracciato, in particolare su via Geraci, l'iniziativa mira a trovare soluzioni che migliorino la sicurezza di ciclisti e pedoni. L’attenzione resta alta su questo tema, importante per la mobilità urbana e la qualità della vita nel centro storico.
Resta un argomento caldo quello relativo alla pista ciclabile che corre in centro. Dopo le polemiche delle scorse settimane, in primis sul tratto di via Geraci, adesso parte una raccolta firme per chiedere un percorso alternativo e più sicuro. A lanciarla è il consigliere comunale Cosimo Oteri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
