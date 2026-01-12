Criticità e poca sicurezza parte la raccolta firme contro la pista ciclabile del centro

È stata avviata una raccolta firme per proporre un percorso ciclabile nel centro cittadino più sicuro e adeguato. Dopo le recenti discussioni e le critiche riguardanti il tracciato, in particolare su via Geraci, l'iniziativa mira a trovare soluzioni che migliorino la sicurezza di ciclisti e pedoni. L’attenzione resta alta su questo tema, importante per la mobilità urbana e la qualità della vita nel centro storico.

