Ars via libera alle quote di genere nelle giunte comunali | Vittoria di dignità colmato un ritardo inaccettabile

La Sicilia si muove verso la parità di genere nelle amministrazioni comunali. L’Assemblea regionale ha approvato una legge che obbliga i Comuni sopra i 3mila abitanti a garantire almeno il 40% di rappresentanza per entrambi i sessi nelle giunte. La decisione arriva dopo un lungo dibattito e segna un passo importante per colmare un ritardo che durava da troppo tempo. Ora, i sindaci dovranno adeguarsi a questa norma, che mira a rendere più equilibrate le scelte politiche a livello locale.

