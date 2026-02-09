Capitale umano valore pubblico Formare per innovare la PA L’evento DigitEd-Formiche

Martedì 10 febbraio, alle 16, si terrà a Roma l’evento “Capitale umano, valore pubblico” presso la Treccani. Organizzato da DigitEd-Formiche, l’appuntamento punta a discutere di come la formazione possa contribuire all’innovazione della Pubblica Amministrazione. Partecipano esperti e rappresentanti delle istituzioni, pronti a confrontarsi su come valorizzare le competenze delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione italiana.

Appuntamento martedì 10 febbraio 2026, alle ore 16.00, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani (Piazza della Enciclopedia Italiana 4, Roma), per l’incontro “Capitale umano, valore pubblico. Formare per innovare la PA”. L’evento rappresenta un momento di confronto sui principali temi che riguardano l’evoluzione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai processi di innovazione e digitalizzazione come leve strategiche per migliorare efficienza, qualità dei servizi e trasparenza amministrativa. Un focus specifico sarà dedicato allo sviluppo delle competenze e alla formazione continua del capitale umano pubblico, elementi centrali per accompagnare il cambiamento e valorizzare le risorse della PA. 🔗 Leggi su Formiche.net

Argomenti discussi: Dal PIAO alla creazione di Valore Pubblico: Organizzazione e Capitale umano nel ciclo 2026–2028; Più innovazione e personale nel nuovo Piano Integrato dell’INL; Università, capitale umano e lavoro in Italia; La legacy nei grandi eventi tra valore pubblico e sfide sul territorio.

