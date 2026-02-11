Durante un intervento pubblico, Bersani ha rivolto un commento offensivo a Meloni, chiedendosi se fosse una patriota. La frase ha scatenato reazioni immediate e ha alimentato nuove polemiche nel mondo politico italiano.

Nonostante le idee diametralmente opposte e la differenza ideologica tra i due schieramenti, il rispetto dovrebbe essere alla base di qualsiasi dibattito politico. Vale per la maggioranza come per l’opposizione al governo guidato da Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio italiano da ormai tre anni a questa parte. Una premessa che una parte della sinistra mediatica fatica a comprendere. L’ultimo caso vede come protagonista Pierluigi Bersani che, durante una trasmissione televisiva, si è rivolto con poco rispetto nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. Proprio durante Di Martedì, il programma di approfondimento politico andato in onda ieri sera su La7 condotto da Giovanni Floris, l’esponente storico del Pd si è rivolto alla premier chiamandola “questa qui”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Questa qui sarebbe una patriota?". Bersani insulta Meloni

Domenica mattina, Giorgia Meloni ha postato sui social un video degli attivisti di sinistra e antagonisti che protestano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Pierluigi Bersani non le manda a dire e attacca duramente Giorgia Meloni.

