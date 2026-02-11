DiMartedì Bersani insulta Meloni | Sarebbe una patriota questa qui?

Domenica mattina, Giorgia Meloni ha postato sui social un video degli attivisti di sinistra e antagonisti che protestano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La premier ha commentato che chi manifesta contro le Olimpiadi sarebbe nemico dell’Italia e degli italiani. Nel frattempo, a DiMartedì, Bersani ha fatto un commento velenoso su Meloni, chiedendosi sarcasticamente se “sarebbe una patriota questa qui”. La polemica continua a scuotere il dibattito pubblico, tra accuse e critiche sui contenuti e sui toni usati

“Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani”. Domenica mattina Giorgia Meloni ha condiviso sui social il video degli attivisti di sinistra e antagonisti scesi in piazza a Milano per protestare contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, appena poche ore dopo la grande cerimonia inaugurale dei Giochi a San Siro. Un’occasione per scatenare ancora una guerriglia urbana contro le forze dell’ordine, per fortuna questa volta senza conseguenze gravi. Si è trattato però di un altro segnale inquietante, dopo le violenze di Torino nel corteo pro-Askatasuna. Due filoni, no-Giochi e centri sociali, che vedono protagonisti gli stessi personaggi, gli stessi ambienti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Durante la puntata di DiMartedì, Pier Luigi Bersani si è lasciato andare a dichiarazioni molto critiche nei confronti di Giorgia Meloni, utilizzando un linguaggio acceso e provocatorio.

