Pierluigi Bersani attacca Meloni sui manifestanti contro le Olimpiadi questa qui sarebbe una patriota?

Pierluigi Bersani non le manda a dire e attacca duramente Giorgia Meloni. Dopo le sue parole sui manifestanti contro le Olimpiadi, che ha definito “nemici del Paese”, l’ex segretario del PD chiede se questa sia davvero una patriota. La polemica si accende dopo che Meloni ha preso posizione contro chi si opponeva alla scelta di portare le Olimpiadi in Italia.

Pierluigi Bersani ha attaccato Giorgia Meloni durante un’ospitata al programma televisivo DiMartedì. L’ex segretario del Pd, nel commentare quanto detto dalla premier su coloro che hanno di recente manifestato a Milano contro le Olimpiadi, ha lanciato una domanda provocatoria sulla leader di Fratelli d’Italia. “E questa sarebbe una patriota?”, ha chiesto, ricordando che cosa è avvenuto in Cisgiordania lo scorso gennaio, quando due carabinieri sono stati fatti inginocchiare da un soldato. Manifestanti contro le Olimpiadi: Pierluigi Bersani attacca Giorgia Meloni “Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani”, ha dichiarato nei giorni scorsi la presidente del Consiglio, riferendosi a coloro che hanno manifestato contro i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Pierluigi Bersani

Domenica mattina, Giorgia Meloni ha postato sui social un video degli attivisti di sinistra e antagonisti che protestano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

A Milano, nel quartiere Corvetto, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia durante un corteo contro le Olimpiadi e l’ICE.

Ultime notizie su Pierluigi Bersani

