Rubarono il trolley con 240mila euro di gioielli alla moglie di Fabio Capello a Malpensa | condannate 4 persone

Quattro persone sono state condannate per il furto avvenuto a Malpensa nel 2017. Avevano rubato il trolley con gioielli del valore di 240mila euro, appartenente alla moglie di Fabio Capello. Le pene variano tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni di carcere.

I responsabili del furto del trolley della moglie di Fabio Capello a Malpensa, avvenuto a giugno 2017, sono stati condannati a pene tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il trolley di Fabio Capello riempito con 240mila euro di gioielli e un Buddha in corallo: condannati i ricettatori di Malpensa

La polizia ha smantellato un giro di ricettazione legato ai gioielli di Fabio Capello.

Le mani sul trolley di Fabio Capello, riempito con 240mila euro di gioielli e un Buddha in corallo: condannati i ricettatori di Malpensa

Tre persone sono state condannate per aver ricettato una quantità enorme di gioielli appartenenti alla moglie di Fabio Capello.

