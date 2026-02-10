Rubarono il trolley con 240mila euro di gioielli alla moglie di Fabio Capello a Malpensa | condannate 4 persone
Quattro persone sono state condannate per il furto avvenuto a Malpensa nel 2017. Avevano rubato il trolley con gioielli del valore di 240mila euro, appartenente alla moglie di Fabio Capello. Le pene variano tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni di carcere.
I responsabili del furto del trolley della moglie di Fabio Capello a Malpensa, avvenuto a giugno 2017, sono stati condannati a pene tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Malpensa giocattoli
Il trolley di Fabio Capello riempito con 240mila euro di gioielli e un Buddha in corallo: condannati i ricettatori di Malpensa
La polizia ha smantellato un giro di ricettazione legato ai gioielli di Fabio Capello.
Le mani sul trolley di Fabio Capello, riempito con 240mila euro di gioielli e un Buddha in corallo: condannati i ricettatori di Malpensa
Tre persone sono state condannate per aver ricettato una quantità enorme di gioielli appartenenti alla moglie di Fabio Capello.
Ultime notizie su Malpensa giocattoli
Quante cose succedono a Malpensa tra Frecciarossa olimpici e ladri di trolley condannatiLa presenza dell’aeroporto in un territorio come quello varesotto è sempre foriero di notizie. Riparte il collegamento commerciale con il Frecciarossa da e per Venezia ma solo per le Olimpiadi mentre ... varesenews.it
Colpo grosso alla moglie di Fabio Capello, cosa c'era nel trolley - facebook.com facebook
20 - Il #Milan è rimasto imbattuto per 20 gare consecutive in un singolo campionato di #SerieA (13V, 7N) per la prima volta dal periodo tra settembre 1992 e marzo 1993 (23 – 17V, 6N, con Fabio Capello allenatore). Corsa. #MilanLecce x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.