Rubarono il trolley con 240mila euro di gioielli alla moglie di Fabio Capello a Malpensa | condannate 4 persone

Quattro persone sono state condannate per il furto avvenuto a Malpensa nel 2017. Avevano rubato il trolley con gioielli del valore di 240mila euro, appartenente alla moglie di Fabio Capello. Le pene variano tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni di carcere.

