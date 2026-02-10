Il trolley di Fabio Capello riempito con 240mila euro di gioielli e un Buddha in corallo | condannati i ricettatori di Malpensa

La polizia ha smantellato un giro di ricettazione legato ai gioielli di Fabio Capello. I ricettatori di Malpensa sono stati condannati, dopo aver trafugato e venduto preziosi appartenenti alla famiglia dell’ex allenatore. Nel loro deposito, gli investigatori hanno trovato un trolley con 240 mila euro di gioielli e un Buddha in corallo, tutto sequestrato. La vicenda ha fatto scalpore, anche perché riguarda oggetti di grande valore e un nome noto nel calcio italiano.

Busto Arsizio (Varese), 10 febbraio 2026 – Ricettarono i gioielli della moglie di Fabio Capello, tutti condannati. La sentenza in primo grado pronunciata oggi dal giudice del tribunale di Busto Arsizio Roberto Falessi che, accogliendo le richieste del pubblico ministero Laura Martel lo, ha condannato i quattro imputati a pe ne comprese tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni. La vicenda ebbe inizio nel giugno 2017 quando l'ex mister di Milan, Juve e Real Madrid e consorte dimenticarono, di ritorno dalla Germania, un trolley su un marciapiede dell'aeroporto di Malpensa. Malpensa, derubano passeggera e fuggono in taxi con 60mila euro di refurtiva: bloccati e arrestati in autostrada Il furto del bagaglio .

