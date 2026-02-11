Venerdì 13 febbraio Daniel Grassl tornerà a pattinare sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago per la prova libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua performance sarà trasmessa in diretta tv e online, con l’attenzione puntata sulle sue evoluzioni e sul punteggio che potrebbe portarlo verso una medaglia.

Venerdì 13 febbraio Daniel Grassl tornerà sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago per il programma libero di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un momento importantissimo per l’Italia, considerata l’ottima quarta piazza strappata dall’azzurro in occasione del segmento più breve. L’obiettivo del nativo di Merano è quello di rimanere aggrappato quanto più possibile al vertice. L’ambizione è migliorare il settimo posto ottenuto quattro anni fa a Pechino 2022. Per farlo dovrà però confezionare un free program senza sbavature, in modo da poter arginare i possibili comeback da parte di rivali al momento dietro di lui: su tutti il kazako Mikhail Shaidorov, il sudcoreano Cha Juhnwha e soprattutto il giapponese Shun Sato, uscito con le ossa rotta dallo short ma con grandi probabilità di risalita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando il libero di Daniel Grassl alle Olimpiadi? Orario, tv, programma, streaming

Questa sera si accendono i riflettori sul pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dopo settimane di attesa, il pattinaggio di figura torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Lo storico oro della staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling. Ma anche il podio sfiorato nel singolo femminile di slittino e le evoluzioni di Daniel Grassl. Tutti i risultati del 10 febbraio https://bit.ly/4rNgnjS Qui la gallery https://bit.ly/3Z - facebook.com facebook

MASTERCLASSSSSSS La super esibizione di Daniel Grassl e l’eleganza di Matteo Rizzo... Tutta la magia del programma corto maschile alla Milano Ice Skating Arena! Ci stancheremo mai di applaudirli MAIIIIIIIIIIIII #ItaliaTeam @fisg_it @milanocor x.com