Quando il pattinaggio di figura oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario danza ritmica programma streaming

Archiviata la lunga parentesi dedicata al Team Event, il pattinaggio di figura si appresta a vivere le gare “tradizionali” alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 9 febbraio, al Mediolanum Forum di Assago si disputerà infatti la rhytm dance (danza ritmica in italiano), segmento breve valido per la specialità della danza sul ghiaccio. LA DIRETTA LIVE DELLA RHYTHM DANCE DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 19.20 Lo diciamo fin da subito: non saranno giorni facili da affrontare. Le indicazioni già viste nella prova a squadre hanno già lasciato intendere alcuni orientamenti della giuria poco edificanti per la disciplina e per lo sport in generale; il riferimento è per la lotta al bronzo, metallo che sembra essere in questo momento più vicino ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, premiati da giurie sempre più generose, piuttosto che ai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e agli azzurri Charléne Guignard-Marco Fabbri, sulla carta più meritevoli di battagliare per il terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

