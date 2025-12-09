Il presepe che unisce tradizione, storia e speranza nel cuore di Pozzuoli. Nella Chiesa di Santa Maria a Pozzuoli, la comunità parrocchiale celebra un evento unico nel suo genere: un presepe che, per la prima volta, unisce la tradizione presepiale napoletana all’eredità archeologica dell’Antica Roma, grazie alla straordinaria riproduzione del Tempio di Serapide, realizzata interamente a mano dai fedeli Antonio, Alessandro, Rodolfo e Carlo. Questa opera non è soltanto un capolavoro artigianale. È un segno.?Un segno profondo e necessario per una città che vive e affronta ogni giorno le sfide del bradisismo, e che nonostante tutto continua a rialzarsi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - L’Antica Puteoli Romana nel presepe napoletano: la riproduzione del Tempio di Serapide