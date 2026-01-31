Punto nascita Gruccia dossier infrastrutturale per sostenere revisione parere negativo

Il punto nascita di Gruccia rischia di rimanere chiuso. Le autorità stanno preparando un dossier con le infrastrutture necessarie per cercare di ribaltare il parere negativo già espresso. La strada è ancora lunga, ma i rappresentanti locali sono determinati a trovare una soluzione.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – . La Regione Toscana ha predisposto un approfondito dossier infrastrutturale sui tempi di percorrenza dal punto nascita dal Valdarno all'ospedale di San Donato ad Arezzo. Il documento sarà trasmesso alla Asl Toscana Sud Est che potrà poi inoltrarlo al Ministero della salute, come ulteriore contributo a supporto della lettera ufficiale del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che il 21 gennaio scorso ha chiesto al Ministero la revisione del parere negativo obbligatorio espresso dal Comitato Nazionale Percorso Nascita sulla chiusura del punto nascita dell' Ospedale della Gruccia.

