Sabato 14 febbraio alle 11 Maschio Angioino il noir di Giuseppe Farese 

Sabato mattina al Maschio Angioino si svolge la presentazione del nuovo giallo di Giuseppe Farese, “Punizione a due in area”. La Fondazione Valenzi invita il pubblico a immergersi in un noir che mescola calcio, mistero e l’atmosfera degli anni ’80 a Napoli.

La Fondazione Valenzi presenta il giallo "Punizione a due in area" di Giuseppe Farese, tra calcio, mistero e Napoli anni '80. A cento anni dalla creazione della Società Napoli Calcio, mentre è visitabile la mostra fotografica sul suo fondatore Giorgio Ascarelli, la Fondazione Valenzi presenta il giallo edito da Homo Scrivens " Punizione a due in area " di Giuseppe Farese. Dopo i saluti di Lucia Valenzi e con la moderazione del direttore della casa editrice Aldo Putignano, intervengono con l'autore i giornalisti Rai Fabrizio Cappella e Antonello Perillo. Lo scrittore Armando Guarino leggerà alcuni brani.

Sabato mattina al Maschio Angioino si terrà una presentazione dedicata al Napoli Calcio e al suo fondatore Giorgio Ascarelli.

La Protezione Civile ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla in Campania fino alle 14 di sabato 7 gennaio.

