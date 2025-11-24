Puglia maltempo | allerta temporali e vento fino a burrasca forte Codice giallo per foggiano Bat Salento e tarantino Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “venti: forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sui settori ionici e sulla Puglia meridionale, fino a burrasca forte sui settori appenninici; possibili mareggiate sulle coste esposte; Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulativo generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali e vento fino a burrasca forte. Codice giallo per foggiano, Bat, Salento e tarantino Protezione civile, previsioni meteo

Scopri altri approfondimenti

#maltempo in arrivo sulla Puglia, allerta gialla per rischio idrogeologico - facebook.com Vai su Facebook

Puglia, maltempo: allerta temporali e vento fino a burrasca forte. Codice giallo per foggiano, Bat, Salento e tarantino Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Riporta noinotizie.it

Maltempo, allerta: Puglia, vento fino a burrasca forte e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Secondo noinotizie.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domenica 23 novembre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domenica 23 novembre: allerta gialla su gran parte ... Riporta fanpage.it