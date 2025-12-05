Metro C circolazione interrotta nella tratta Centocelle-Malatesta | attivi bus sostitutivi

Chiusa per problemi tecnici la metro C, nella tratta Parco di Centocelle-Malatesta in direzione San Giovanni. Dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre, le corse sono interrotte ed è stato attivato un servizio di bus sostitutivi.Metro C interrotta: attivi bus sostitutiviLo stop è dovuto a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Seconda macrofase al via per la stazione Venezia della Metro C: nuova organizzazione della circolazione per garantire la continuità degli spostamenti. Info: odisseaquotidiana.com/2025/11/nuova-… #MetroC #CantieriRoma Vai su X

#Tgm ore 9 - Metro C, circolazione sospesa ta Giardinetti e Pantano. In strada la navetta MC9 - facebook.com Vai su Facebook

Metro C Roma, modifiche e bus sostitutivi dal 28 al 30 novembre per rinnovo linea - Dal 28 al 30 novembre la Metro C di Roma avrà tratti chiusi; il servizio sarà garantito da bus sostitutivi MC8 e MC9 ... Si legge su ecodallecitta.it

Roma trasporti: Metro C, dal 13 dicembre la nuova fermata al Colosseo - esercizio, si guarda già alle sfide della futura stazione Venezia ... Scrive romait.it

Malore improvviso sul treno, interrotta la Linea 1 della metro di Napoli: cosa è successo - Interrotta la circolazione sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli a seguito del malore accusato da un passeggero. Si legge su msn.com