Metro C circolazione interrotta nella tratta Centocelle-Malatesta | attivi bus sostitutivi

Romatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusa per problemi tecnici la metro C, nella tratta Parco di Centocelle-Malatesta in direzione San Giovanni. Dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre, le corse sono interrotte ed è stato attivato un servizio di bus sostitutivi.Metro C interrotta: attivi bus sostitutiviLo stop è dovuto a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Metro C Roma, modifiche e bus sostitutivi dal 28 al 30 novembre per rinnovo linea - Dal 28 al 30 novembre la Metro C di Roma avrà tratti chiusi; il servizio sarà garantito da bus sostitutivi MC8 e MC9 ... Si legge su ecodallecitta.it

metro c circolazione interrottaRoma trasporti: Metro C, dal 13 dicembre la nuova fermata al Colosseo - esercizio, si guarda già alle sfide della futura stazione Venezia ... Scrive romait.it

metro c circolazione interrottaMalore improvviso sul treno, interrotta la Linea 1 della metro di Napoli: cosa è successo - Interrotta la circolazione sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli a seguito del malore accusato da un passeggero. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Metro C Circolazione Interrotta