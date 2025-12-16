Il palazzo del Comune ora ha uno scudo anti-bombardamento | come funziona
Il Palazzo del Comune di Bologna ora è protetto dallo
Palazzo d’Accursio ora uno scudo anti bombardamento. Si tratta dello Scudo Blu, conferito alla sede del Comune di Bologna da qualche giorno: si tratta del simbolo internazionale previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1954 per tutelare i beni culturali in caso di conflitti armati.La. Bolognatoday.it
VIDEO / TRAGEDIA IN TANGENZIALE: TIR SI RIBALTA E PRENDE FUOCO, MORTO L'AUTISTA
Palazzo Sforza Cesarini: il Comune procede con l’esproprio dell’immobile in stato di abbandono - Il Comune di Santa Fiora, in provincia di Grosseto, procede all'esproprio di un immobile a Palazzo Sforza Cesarini- grossetonotizie.com
Almasri, le mosse di Bartolozzi: il vertice con Mantovano a Palazzo Chigi per ottenere lo scudo - Oggi in Giunta per le autorizzazioni FdI chiederà di estendere anche a lei la protezione parlamentare ... ilfoglio.it
Si è svolto nei giorni scorsi un importante appuntamento al Palazzo Comunale in ordine alla libertà delle donne, alla loro sicurezza, alla libertà di scelta e contro ogni forma di violenza di genere. L’evento, patrocinato dal Comune di Misilmeri, a cui hanno pres - facebook.com facebook
Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.