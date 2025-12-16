Il palazzo del Comune ora ha uno scudo anti-bombardamento | come funziona

Il Palazzo del Comune di Bologna ora è protetto dallo

Palazzo d'Accursio ora uno scudo anti bombardamento. Si tratta dello Scudo Blu, conferito alla sede del Comune di Bologna da qualche giorno: si tratta del simbolo internazionale previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1954 per tutelare i beni culturali in caso di conflitti armati.

