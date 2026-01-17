Dazi e minacce | Trump va in all-in contro la difesa europea della Groenlandia

Recentemente, Donald Trump ha annunciato misure che influenzano la difesa europea in Groenlandia, segnando un'ulteriore escalation nelle sue politiche internazionali. Questa mossa ha suscitato attenzione, poiché coinvolge alleati storici degli Stati Uniti e mette in discussione gli equilibri di sicurezza nella regione. Il tema dei dazi e delle minacce evidenzia come le strategie unilaterali possano influenzare le relazioni internazionali e la stabilità globale.

L'impero colpisce ancora. Questa volta, in Groenlandia. Il bersaglio non è un rivale, ma sono gli alleati storici degli Usa. Donald Trump ha deciso di usare il pugno di ferro per concretizzare la sua strategia di acquisizione della Groenlandia dalla Danimarca. A Copenaghen e ad altri sette Paesi europei (Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) verranno inflitt i dazi aggiuntivi al 10% sulle merci dirette negli Usa dall'1 febbraio. I dazi saliranno al 25% dal giugno 2026. Unico modo per evitarlo? Concretizzare un accordo di acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti.

Trump ha annunciato nuovi dazi contro i paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia - Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, con un post sul social network Truth Social, che verranno imposti nuovi dazi agli otto paesi europei che hanno mandato soldati in ... ilpost.it

Groenlandia, Trump alza il tiro: "Dazi a chi ha inviato truppe fino a quando non compro tutta l'isola" - Si parte dall'1 febbraio con tariffe al 10% che saranno aumentata al 25% dall'1 giugno ... adnkronos.com

?? Donald Trump's FULL Gaggle on Iran, Venezuela, Cuba, Greenland, Minnesota Protest | Air Force One

Groenlandia. Trump passa alle minacce, 'Potrei imporre dazi ai paesi che non ci appoggiano' x.com

Il Sole 24 ORE. . Trump crea tensioni con minacce di dazi sulla Groenlandia e la causa contro Powell pesa sui mercati europei, che chiudono in rosso, con Milano -0,10% e cali per Banca Mps e Brunello Cucinelli. Negli Usa i titoli tecnologici e bancari g - facebook.com facebook

