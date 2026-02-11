L’FBI ha iniziato a bussare porta a porta nella casa di Nancy Guthrie, scomparsa dall’1 febbraio. Le forze dell’ordine intensificano le ricerche, ma finora non ci sono ancora tracce della donna di 84 anni. La famiglia e gli amici sono in allerta, e le autorità continuano a lavorare senza sosta per trovarla.

Proseguono le ricerche di Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma ‘Today’ di Nbc News, Savannah Guthrie, di cui non si hanno più notizie dall’1 febbraio. Si presume che sia stata rapita. Gli agenti dell’ FBI stanno bussando porta a porta nel quartiere dell’altra figlia Annie Guthrie, parlando con i residenti o lasciando biglietti se nessuno era in casa. Nel frattempo, l’FBI ha pubblicato delle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza nella casa di Nancy Guthrie, che mostrano “ un individuo armato che sembra aver manomesso la telecamera sulla porta d’ingresso la mattina della sua scomparsa”, si legge in un post sull’account X del direttore dell’Fbi Kash Patel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Proseguono le ricerche di Nancy Guthrie: l'FBI bussa porta a porta

Approfondimenti su Nancy Guthrie

Le forze dell’ordine hanno reso pubbliche le immagini di un sospetto legato alla scomparsa di Nancy Guthrie.

Questa sera a Scandicci va in scena ‘Il Padrone’ di Gianni Clementi, uno spettacolo che porta sul palco Nancy Brilli nei panni di Immacolata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nancy Guthrie

