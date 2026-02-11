Usa caso Nancy Guthrie | l’Fbi diffonde le immagini di un sospetto

Le forze dell’ordine hanno reso pubbliche le immagini di un sospetto legato alla scomparsa di Nancy Guthrie. Nel video si vede chiaramente un uomo che si avvicina alla villa e manomette una telecamera di sorveglianza. Le indagini proseguono, ma ancora non ci sono conferme su un possibile collegamento tra questa persona e il caso.

Le autorità che indagano sulla scomparsa di Nancy Guthrie hanno diffuso un video, insieme a delle foto, in cui si vede un uomo che manomette una telecamera di sorveglianza della villa della donna. Nelle immagini si possono intravedere i baffi che spuntano dal passamontagna del sospetto. Il video è importante, secondo le autorità, per aiutare a riconoscere l'individuo sospetto dal modo in cui si muove.

