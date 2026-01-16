Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA | dove può arrivare se vince la finale a Hobart

Elisabetta Cocciaretto, dopo aver superato le qualificazioni e vinto sei partite consecutive a Hobart, si prepara a disputare la finale del torneo WTA 250. La sua prestazione la sta portando a scalare la classifica mondiale, e una vittoria potrebbe migliorarne ulteriormente la posizione nel ranking WTA. Con questa finale, l'azzurra ha la possibilità di aumentare il suo punteggio e avvicinarsi alle posizioni di vertice del circuito.

Dopo aver iniziato il proprio cammino dalle qualificazioni, Elisabetta Cocciaretto ha vinto 6 incontri consecutivi nel torneo WTA 250 di Hobart, 2 nel tabellone cadetto e 4 nel main draw: l’azzurra domani disputerà la finale del torneo australiano e sta scalando il ranking WTA. L’azzurra si è portata da quota 849 a 1012, incamerando 163 punti netti e guadagnando 16 posizioni nella graduatoria mondiale, issandosi al momento dall’80° al 64° posto. Nell’ultimo atto Cocciaretto se la vedrà, nella prossima notte italiana, con la statunitense Iva Jovic. Nell’ultimo atto verranno messi in palio, oltre al titolo, altri 87 punti, che lancerebbero Cocciaretto a quota 1099, al 56° posto virtuale: per l’italiana ci sarebbe, nel complesso, un guadagno totale, rispetto a lunedì scorso, di 250 punti netti e 24 posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

