Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA | dove può arrivare se vince la finale a Hobart

Elisabetta Cocciaretto, dopo aver superato le qualificazioni e vinto sei partite consecutive a Hobart, si prepara a disputare la finale del torneo WTA 250. La sua prestazione la sta portando a scalare la classifica mondiale, e una vittoria potrebbe migliorarne ulteriormente la posizione nel ranking WTA. Con questa finale, l'azzurra ha la possibilità di aumentare il suo punteggio e avvicinarsi alle posizioni di vertice del circuito.

Dopo aver iniziato il proprio cammino dalle qualificazioni, Elisabetta Cocciaretto ha vinto 6 incontri consecutivi nel torneo WTA 250 di Hobart, 2 nel tabellone cadetto e 4 nel main draw: l’azzurra domani disputerà la finale del torneo australiano e sta scalando il ranking WTA. L’azzurra si è portata da quota 849 a 1012, incamerando 163 punti netti e guadagnando 16 posizioni nella graduatoria mondiale, issandosi al momento dall’80° al 64° posto. Nell’ultimo atto Cocciaretto se la vedrà, nella prossima notte italiana, con la statunitense Iva Jovic. Nell’ultimo atto verranno messi in palio, oltre al titolo, altri 87 punti, che lancerebbero Cocciaretto a quota 1099, al 56° posto virtuale: per l’italiana ci sarebbe, nel complesso, un guadagno totale, rispetto a lunedì scorso, di 250 punti netti e 24 posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: dove può arrivare se vince la finale a Hobart Leggi anche: Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? In ballo ancora una quindicina di posti! Leggi anche: Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP e dove può arrivare a Metz Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? In ballo ancora una quindicina di posti!; Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il WTA di Hobart 2026; Elisabetta Cocciaretto incontenibile! Ruzic spazzata via e finale nel WTA di Hobart!; WTA Hobart 2026, in tabellone Elisabetta Cocciaretto. Raducanu e Kessler le principali favorite. Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: dove può arrivare se vince la finale a Hobart - Dopo aver iniziato il proprio cammino dalle qualificazioni, Elisabetta Cocciaretto ha vinto 6 incontri consecutivi nel torneo WTA 250 di Hobart, 2 nel ... oasport.it

Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? In ballo ancora una quindicina di posti! - Elisabetta Cocciaretto, partita dalle qualificazioni, si è spinta fino alle semifinali nel torneo WTA 250 di Hobart, in Australia, guadagnando punti e ... oasport.it

Elisabetta Cocciaretto in finale al WTA di Hobart 2026: quanto guadagna e nuovo ranking aggiornato - Per Cocciaretto prosegue il feeling con Hobart, torneo in cui aveva già raggiunto la finale nel 2023 perdendo da Lauren Davis. spaziotennis.com

Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP Doppio sorpasso e storico approdo in top5! - x.com

Dopo 40 anni cambio sede di lavoro. Quante emozioni ho vissuto. Altre ne arriveranno. Grazie “La Sicilia”. Continuiamo insieme. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.