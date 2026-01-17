Balzo enorme di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA | 24 posizioni guadagnate a Hobart!

Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto un importante progresso nel ranking WTA, salendo di 24 posizioni. Dopo aver superato le qualificazioni a Hobart, la tennista marchigiana è arrivata fino alla finale del torneo in Tasmania, dimostrando una crescita significativa nel suo percorso professionale. Questa performance rappresenta un passo avanti importante nella sua carriera e nel suo sviluppo nel circuito internazionale.

Elisabetta Cocciaretto ha concluso alla grande il suo percorso a Hobart. La tennista marchigiana, dopo aver superato le qualificazioni, è riuscita a raggiungere la finale nel tabellone principale del torneo in Tasmania (Australia), chiudendo il cerchio. Cocciaretto aveva già partecipato a una finale nel 2023, ma in quell’occasione non era riuscita a conquistare il titolo. Questa volta, le circostanze sono state favorevoli, con una vittoria contro la statunitense Iva Jovic per 6-4 6-4. Questo risultato ha importanti ripercussioni anche sulla classifica mondiale. Infatti, Elisabetta aveva iniziato il torneo australiano in posizione n. 🔗 Leggi su Oasport.it

