Balzo enorme di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA | 24 posizioni guadagnate a Hobart!
Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto un importante progresso nel ranking WTA, salendo di 24 posizioni. Dopo aver superato le qualificazioni a Hobart, la tennista marchigiana è arrivata fino alla finale del torneo in Tasmania, dimostrando una crescita significativa nel suo percorso professionale. Questa performance rappresenta un passo avanti importante nella sua carriera e nel suo sviluppo nel circuito internazionale.
Elisabetta Cocciaretto ha concluso alla grande il suo percorso a Hobart. La tennista marchigiana, dopo aver superato le qualificazioni, è riuscita a raggiungere la finale nel tabellone principale del torneo in Tasmania (Australia), chiudendo il cerchio. Cocciaretto aveva già partecipato a una finale nel 2023, ma in quell’occasione non era riuscita a conquistare il titolo. Questa volta, le circostanze sono state favorevoli, con una vittoria contro la statunitense Iva Jovic per 6-4 6-4. Questo risultato ha importanti ripercussioni anche sulla classifica mondiale. Infatti, Elisabetta aveva iniziato il torneo australiano in posizione n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: dove può arrivare se vince la finale a Hobart
Leggi anche: Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? In ballo ancora una quindicina di posti!
Balzo enorme di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: 24 posizioni guadagnate a Hobart! - La tennista marchigiana, dopo aver superato le qualificazioni, è riuscita a ... oasport.it
Cocciaretto stende Jovic e trionfa a Hobart. Il suo 2026 parte col botto - La 24enne di Fermo, in Tasmania, si porta a casa il suo secondo torneo Wta della carriera battendo in finale la 18enne americana con un doppio 6- gazzetta.it
Cocciaretto a Hobart regala all’Italia del tennis il primo titolo 2026: era partita dalla qualificazioni - Il primo titolo dell'Italia del tennis del 2026 lo vince Elisabetta Cocciaretto, che a Hobart ha sconfitto in finale con il punteggio di 6- fanpage.it
Il nuovo amministratore delegato dell'agenzia spaziale statunitense, Jared Isaacman, ha firmato a Washington il memorandum d'intesa per portare un sistema d'energia a fissione sul satellite terrestre. E non solo: "Il prossimo grande balzo" sarà "verso Marte": - facebook.com facebook
Rune su Sinner "Ha fatto un salto enorme rispetto al 2023, quando avevamo un livello simile. Non ha cambiato stile, è semplicemente migliorato in tutto. Quando l’ho sfidato in Australia l’anno scorso mi sono reso conto che, a differenza di tanti altri, appena ha x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.