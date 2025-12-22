Pronto soccorso di Arezzo nuova riorganizzazione in arrivo | l’Asl Toscana sud est punta a migliorare accessi e assistenza

Un piano integrato per migliorare l’efficienza del servizio di emergenza-urgenza e la qualità dell’assistenza ai cittadini. La ASL Toscana sud est avvierà da gennaio una riorganizzazione dei Pronto soccorso aziendali, partendo dall’ospedale San Donato di Arezzo, con interventi su accoglienza, gestione interna e appropriatezza degli accessi. Al centro del progetto la carenza di personale e l’elevato afflusso di pazienti, aggravato dall’influenza stagionale. Dal 2024, grazie ai fondi del PNRR, un ruolo chiave sarà affidato alle Case della Comunità per rafforzare l’assistenza territoriale e ridurre la pressione sui Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lortica.it

