Pronta una proposta di legge | Centro studi in ricordo di Manzi

Una nuova proposta di legge punta a creare un centro studi dedicato a Manzi. L’obiettivo è combattere l'analfabetismo funzionale e le povertà educative che aumentano nelle città italiane. La proposta prevede anche programmi per migliorare l’integrazione linguistica e culturale di chi si trova ai margini del sistema scolastico. I dettagli sono ancora da definire, ma l’intento è di intervenire concretamente per dare una mano a chi fatica a leggere, scrivere e comunicare.

Una proposta di legge per contrastare analfabetismo funzionale, nuove povertà educative e promuovere integrazione linguistica e culturale. E' questa l'idea dei deputati del Partito Democratico Marco Simiani e Irene Manzi che hanno annunciato la presentazione a Montecitorio del provvedimento chiamato "lstituzione del Centro Studi 'Maestro Alberto Manzi' a Pitigliano. Un'idea nata per festeggiare al meglio il trentennale della morte del maestro che ricorre nel 2027. E con l'obiettivo quindi di rendere permanente e operativa l'eredità di Alberto Manzi, una figura che ha segnato la storia civile e culturale nazionale e che ancora oggi parla alle sfide dell'istruzione, dell'inclusione e della cittadinanza.

