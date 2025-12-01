Roma A cura del Centro Studi il Ricordo di Elisa Debenedetti Giovedì 4 Dicembre ore 17 nella sede della Fondazione Marco Besso
Cronache Cittadine ROMA – Il Centro Studi ha annunciato il Ricordo di Elisa Debenedetti che si terrà il 4 Dicembre alle ore L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Approfondisci con queste news
Derby vinto dalla Roma U15, leggi l'articolo a cura di Sergio Carloni? - facebook.com Vai su Facebook
Salute, AIL Roma annuncia il nuovo Centro polifunzionale Mandelli Salute, AIL Roma annuncia il nuovo Centro polifunzionale Mandelli - Curare è prendersi cura: AIL Roma annuncia il nuovo Centro polifunzionale Mandelli per cure olistiche e integrate Al via i lavori dello spazio di via ... Lo riporta romadailynews.it
Ail Roma, apre il nuovo centro in via Bari: è dedicato al luminare Franco Mandelli - Si tratterà di una struttura olistica che si prenderà cura del paziente a 360 gradi: dalla nutrizione alla fisioterapia al benessere psicologico ... Si legge su roma.corriere.it
Scuola: Report Centro Studi, paritarie cattoliche promosse per cura della comunità educativa e per aggiornamento didattico - Le scuole paritarie cattoliche in Italia “ampiamente promosse per l’impegno profuso nell’aggiornamento didattico e nella cura della comunità educativa”. agensir.it scrive