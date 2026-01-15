Analisi del match Liverpool-Burnley, valida per la ventiduesima giornata di Premier League, in programma sabato alle 16:00. Nei sei incontri precedenti, il risultato è sempre stato lo stesso. Di seguito, le probabili formazioni, le informazioni sulla diretta tv e il pronostico per questa partita.

Liverpool-Burnley è una partita valida per la ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La notizia dell’esonero di Xabi Alonso dal Real Madrid è stata probabilmente accolta con un po’ di preoccupazione da parte di Arne Slot, attuale tecnico del Liverpool. Sì, perché adesso l’allenatore olandese, la cui posizione continua a non essere solida dopo una prima parte di stagione costellata di delusioni, sa che su piazza si è liberato uno dei suoi potenziali successori, che i Reds avevano già sondato quando sedeva ancora sulla panchina del Bayern Leverkusen. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Burnley: negli ultimi sei precedenti è finita sempre così

Leggi anche: Pronostico Udinese-Lecce: è una costante negli ultimi sei precedenti

Leggi anche: Pronostico Sassuolo-Torino: finisce come negli ultimi tre precedenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Liverpool FC - Burnley FC Pronostico e confronto quote 17.01.2026; Pronostico Burnley - Manchester United - Premier League; Pronostico Liverpool-Burnley 17 Gennaio 2026: 22ª Giornata di Premier League; Burnley-Manchester United, Pronostico Premier League (7.1.2026): Analisi, Formazioni, Quote.

Se esiste un giocatore che incarna perfettamente il concetto di "uomo della provvidenza" per il Liverpool dell'era moderna, quello è senza dubbio Luis García. Arrivato ad Anfield nell'estate del 2004 come primo grande tassello della "Spanish Connection" di R facebook

#Psg Ecco il riepilogo dei pronostici di oggi, 12 gennaio, con focus sui principali eventi in programma. Tra i match in evidenza, il derby di Parigi con il PSG e le sfide di FA Cup, tra cui la partita del Liverpool che si prepara a chiudere... x.com