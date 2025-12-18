Pronostico Bologna-Inter | gli ultimi precedenti spaventano i nerazzurri

Bologna-Inter si avvicina alle semifinali della Supercoppa Italiana 2025, un match che promette grande spettacolo. Venerdì sera alle 20:00, le due squadre scenderanno in campo in una sfida decisiva, con molteplici motivazioni e un passato che non favorisce i nerazzurri. Ecco tutte le informazioni su probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming per non perdere nemmeno un minuto.

Bologna-Inter è una partita valida per le semifinali della Supercoppa Italiana 2025 e si gioca venerdì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming. C’è una debuttante assoluta nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Parliamo del Bologna, detentore della Coppa Italia: i felsinei avevano già vinto in passato questo trofeo ma nel 1974 (anno dell’ultima Coppa Italia conquistata dal club emiliano) la Supercoppa non esisteva ancora. In ogni caso, la presenza dei rossoblù in questa Final Four testimonia il salto di qualità che la società ha fatto ormai da tre stagioni a questa parte, con Vincenzo Italiano che ha addirittura migliorato i risultati del predecessore Thiago Motta (condottiero della prima storica qualificazione alla Champions League), consentendo al Bologna di mettere addirittura in bacheca un trofeo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

