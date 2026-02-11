Questa sera si gioca il quarto di finale di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Lipsia. La sfida si presenta aperta, con entrambe le squadre decise a passare il turno. Kompany, allenatore del Lipsia, ha già fatto sapere che vuole tutto e non si accontenta di una semplice partecipazione. L’ultima volta che si sono incontrate in questa competizione, nel 2019, era in finale. Ora i riflettori sono puntati su questa partita, che promette emozioni e sorprese.

Bayern Monaco-Lipsia è una partita valida per i quarti di finale di Coppa di Germania: probabili formazioni, pronostico e dove vederla L’ultima volta che queste due formazioni si sono affrontate in Coppa di Germania era in finale, nel 2019. E il Bayern Monaco, ovviamente, ha vinto tre a zero senza nessuna problematica. Kompany vuole tutto, nonostante nell’ultimo periodo in campionato abbia un po’ mollato la presa. Ma rimangono sei i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund che, bisogna pure ricordarlo, la prossima settimana sarà impegnato negli spareggi di Champions League. Quindi potrebbe perdere ulteriore terreno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Lipsia: Kompany vuole tutto

L'incontro tra Lipsia e Bayern Monaco, valido per la diciottesima giornata di Bundesliga, si svolgerà sabato alle 18:30.

Vincent Kompany ha detto che il Bayern Monaco deve vincere contro l’RB Leipzig nei quarti di finale della DFB-Pokal.

