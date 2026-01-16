Pronostico Lipsia-Bayern Monaco | si alza l’asticella per le motivazioni

L'incontro tra Lipsia e Bayern Monaco, valido per la diciottesima giornata di Bundesliga, si svolgerà sabato alle 18:30. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con motivazioni elevate e obiettivi distinti. In questa analisi, si esamineranno le probabili formazioni, le statistiche e il pronostico per offrire un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro. La diretta sarà disponibile in televisione, per seguire da vicino questa sfida di rilievo.

Lipsia-Bayern Monaco è una partita valida per la diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Bayern Monaco primo in classifica in Bundesliga ha quindici punti di vantaggio quindici sul Lipsia, che al momento occupa la terza posizione. Rende l'idea, tutto questo, della qualità della squadra di Kompany, ovviamente imbattuta in Patria, che ha un sogno: quello di chiudere imbattuta la stagione in Germania. Per quanto riguarda la vittoria del campionato non ci sono già dubbi.

