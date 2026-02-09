Precario per 18 anni prof di religione vince causa per abuso di contratti a termine | il ministero dovrà risarcirlo

Un insegnante di religione che ha lavorato per 18 anni con contratti a termine ha finalmente ottenuto giustizia. Dopo aver fatto causa al Ministero dell’Istruzione, la sentenza ha riconosciuto l’abuso e ora il ministero dovrà risarcirlo. La vittoria arriva dopo anni di incertezza e battaglie legali.

Assunto dopo 18 anni di precariato, un docente di religione ha fatto causa al ministero dell'Istruzione e ha vinto. Per il Tribunale di Brescia, il professore dovrà essere risarcito. Docente di religione precario ottiene 66mila euro di risarcimento: il Tribunale condanna il Ministero per abuso di contratti a termine. Dopo vent'anni di supplenze, un docente di religione di Macerata riceve finalmente il risarcimento che aspettava da tempo. Precario per troppi anni. Risarcito un insegnante. Riceverà 70mila euro. Un significativo successo giudiziario rafforza la tutela dei diritti del personale della scuola e, in particolare, dei docenti di religione.

