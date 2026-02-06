Prof di religione precario dopo 20 anni di supplenze arriva il risarcimento

Dopo vent’anni di supplenze, un docente di religione di Macerata riceve finalmente il risarcimento che aspettava da tempo. Il tribunale ha stabilito che i contratti a termine ripetuti sono illegittimi e ha condannato il Ministero a pagare dieci mensilità dell’ultima retribuzione, più interessi e differenze salariali. La sentenza mette fine a una lunga battaglia legale iniziata tanti anni fa.

Macerata, 6 febbraio 2026 – Vent'anni di supplenze, poi la condanna: il tribunale di Macerata boccia la scuola e riconosce l' illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato di un docente di religione, condannando il ministero al risarcimento del danno: dieci mensilità dell'ultima retribuzione, oltre interessi e differenze stipendiali. Precario da 20 anni. La sentenza illustra una precarizzazione protratta per oltre due decenni, fino al 2023, giudicata contraria al diritto europeo, costituzionale e nazionale. Secondo quanto ricostruito in sentenza, il docente ha prestato servizio ininterrottamente dall'anno scolastico 20012002 al 20242025, con incarichi annuali rinnovati senza soluzione di continuità, soprattutto al liceo classico Leopardi di Macerata, dove ha lavorato stabilmente dal 2006 in poi.

