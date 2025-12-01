La Pianese prima si illude e poi subisce la beffa Il Campobasso pareggia su rigore al minuto 99

CAMPOBASSO 1 PIANESE 1 CAMPOBASSO (3-4-1-2): Tantalocchi; Papini, Lancini (22’ st Di Livio), Armini (1’ st Celesia); Cristallo, Brunet, Gargiulo, Martina; Gala (38’ st Ravaglioli); Magnaghi (22’ st Padula), Leonetti (1’ st Bifulco). Panchina: Rizzo, Muzi, Lanza, Cerretelli, Nocerino, Lombari, Pierno, Serra, Parisi. Allenatore Zauri. PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Simeoni, Bertini M. (45’ st Balde), Chesti; Peli (25’ st Sodero), Tirelli (45’ st Proietto); Bellini (33’ st Fabrizi). Panchina: Bertini T., Porciatti, Puletto, Sussi, Spinosa, Bigiarini, Xhani, Martey. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pianese prima si illude e poi subisce la beffa. Il Campobasso pareggia su rigore al minuto 99

La Pianese prima si illude e poi subisce la beffa. Il Campobasso pareggia su rigore al minuto 99

