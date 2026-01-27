Previsioni meteo Livorno | allerta gialla per rischio idrogeologico vento e mareggiate mercoledì 28 gennaio

Le previsioni meteo per Livorno segnalano un'allerta gialla a causa di rischio idrogeologico, vento e mareggiate, prevista per mercoledì 28 gennaio. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza.

La protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo gialla per domani, mercoledì 28 gennaio. Codice giallo per rischio idrogeologico, vento e mareggiate per tutta la giornata. Le aree interessate sono quelle relative al tratto di costa da Livorno fino a Piombino (Arcipelago compreso) per quanto riguarda le forti raffiche e il mare mosso mentre il rischio idrogeologico è esteso a tutta la Toscana. Secondo le previsioni meteo, sono in precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio sulle zone occidentali della regione che porteranno con sé un progressivo peggioramento delle condizioni climatiche specialmente lungo la costa.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Livorno 28Gennaio

Un'onda di maltempo si avvicina alla costa sud toscana, portando con sé rischio idrogeologico, mareggiate e vento.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Livorno 28Gennaio

Argomenti discussi: Previsioni meteo, allerta gialla per vento in provincia di Livorno lunedì 19 gennaio; Temperature giù in Toscana, torna la neve. E scatta l’allerta gialla per il vento; VIDEO| Mareggiata ad Acicastello, il ciclone Harry aumenta d’intensità; Allerta meteo in Veneto, domani scuole chiuse a Vicenza. Allagamenti a Livorno, chiusa la linea Verona-Mantova.

