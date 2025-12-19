L’Ue approva un prestito all’Ucraina da 90 miliardi di euro senza usare gli asset russi

L’Unione Europea ha dato il via libera a un prestito di 90 miliardi di euro destinato a sostenere l’Ucraina nel biennio 2026-2027, senza utilizzare gli asset russi congelati. Questa decisione rappresenta un passo strategico per rafforzare il sostegno economico e militare di Bruxelles, mantenendo al contempo la neutralità rispetto ai beni russi. Un segnale importante in un contesto di crescente tensione internazionale.

Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre l’Unione europea ha approvato un prestito da 90 miliardi di euro per finanziare lo sforzo bellico dell’Ucraina nel biennio 2026-2027, senza però ricorrere agli asset russi congelati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

