L’Ue approva un prestito all’Ucraina da 90 miliardi di euro senza usare gli asset russi
L’Unione Europea ha dato il via libera a un prestito di 90 miliardi di euro destinato a sostenere l’Ucraina nel biennio 2026-2027, senza utilizzare gli asset russi congelati. Questa decisione rappresenta un passo strategico per rafforzare il sostegno economico e militare di Bruxelles, mantenendo al contempo la neutralità rispetto ai beni russi. Un segnale importante in un contesto di crescente tensione internazionale.
Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre l’Unione europea ha approvato un prestito da 90 miliardi di euro per finanziare lo sforzo bellico dell’Ucraina nel biennio 2026-2027, senza però ricorrere agli asset russi congelati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
L'Ue sta lavorando per arrivare ad approvare un prestito all'Ucraina basato sui beni russi congelati. Kallas: “L'opzione più credibile è il prestito di riparazione e questo è ciò su cui stiamo lavorando. Non ci siamo ancora arrivati ed è sempre più difficile, ma stia x.com
Mentre l'Ue si affretta ad approvare un prestito di riparazione per l'Ucraina, la Banca centrale russa ha avviato un'azione legale contro Euroclear, l'istituto che detiene 185 miliardi di euro delle sue attività https://l.euronews.com/zrQr - facebook.com facebook
