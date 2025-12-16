Presentazione del libro La chiesa di San Martino a Noriglio

Venerdì 19 dicembre alle 20:30, presso la chiesa parrocchiale di San Martino a Noriglio in Rovereto, si terrà la presentazione del libro

Venerdì 19 dicembre alle 20:30 presso la chiesa parrocchiale di San Martino a Noriglio in quel di Rovereto si terrà la presentazione del libro "La chiesa di San Martino a Noriglio" dell'autore Andrea Bertotti. Seguirà un breve concerto del musicista Walter Salin e un momento conviviale con lo. Trentotoday.it

