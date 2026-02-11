Non bastano cento parole il nuovo libro di David Ferrante

David Ferrante torna in libreria con un nuovo libro, intitolato “Non bastano cento parole. Drabble e altre attese prima di chiamarti amore”. L’autore propone una serie di brevi racconti, pensati per essere letti in pochi minuti, ma che lasciano un segno più profondo. Ferrante si concentra su emozioni e attese, con uno stile semplice e diretto. Il volume arriva in un momento in cui i lettori cercano storie veloci, ma intense, che parlano di sentimenti e di incontri.

David Ferrante ha firmato un nuovo libro: "Non bastano cento parole. Drabble e altre attese prima di chiamarti amore". Si tratta di un'opera che affida alla misura estrema della parola il compito di evocare legami profondi, amori eterni ed emozioni che continuano a vivere anche oltre il tempo.

