La presentazione del libro di Caio Mussolini crea polemiche | due Comuni revocano le autorizzazioni

La presentazione del libro di Caio Mussolini suscita polemiche e tensioni. Due Comuni hanno deciso di revocare le autorizzazioni, mentre altri luoghi pubblici hanno scelto di chiudere le porte all’evento. Mussolini, pronipote del Duce, non riesce a trovare spazi disponibili per la presentazione del suo libro “Mussolini e il Fascismo”. La situazione si è fatta difficile in poche ore, con proteste e cambi di programma all’ultimo minuto.

Polemiche, proteste, cambi di rotta dell'ultima e luoghi pubblici che chiudono. Caio Mussolini, pronipote del Duce, non trova "case pubbliche" in cui presentare il suo libro "Mussolini e il Fascismo. L'altra storia". Due presentazioni prima annunciate e poi spostate, prima a Campagna e poi a Sala. Associazione partigiani contro la presentazione del libro del pronipote di Mussolini. "Offende l'antifascismo" Il Comitato ANPI di Caserta si scaglia contro la presentazione di un libro scritto dal pronipote di Mussolini. Sala Consilina annulla la presentazione del libro di Caio Mussolini dopo il caso Campagna.

