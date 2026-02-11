Povertà sanitaria | via la raccolta farmaci in 6mila farmacie per aiutare oltre 500mila persone

Oggi è partita la ventiseiesima giornata di raccolta farmaci in tutta Italia. Seimila farmacie si sono messe in moto per raccogliere medicine da distribuire a più di 500mila persone che non riescono a permettersi le cure. Tra queste, ci sono 45 farmacie nel Maceratese e 9 a Civitanova. L’obiettivo è aiutare chi ogni giorno si trova in difficoltà a ricevere i medicinali di cui ha bisogno.

La ventiseiesima Giornata di raccolta del farmaco ha preso il via oggi, coinvolgendo seimila farmacie in tutta Italia, tra cui quarantacinque nel Maceratese e nove a Civitanova, con l’obiettivo di sostenere oltre mezzo milione di persone in condizioni di povertà sanitaria. L’iniziativa, che proseguirà fino a lunedì, mira a raccogliere più di 1,2 milioni di farmaci da banco per chi ne ha più bisogno. Civitanova aderisce attivamente alla campagna, coinvolgendo le farmacie Comunali 1, 3, 4 e 5, insieme alla farmacia Alighieri, Angelini, Fontespina, Foresi, Marcelli e Cruciani a Montecosaro Scalo. Circa cinquanta volontari si sono resi disponibili per supportare l’iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Povertà Sanitaria Giornate di raccolta dei medicinali: come donare, in 6mila farmacie, cure a persone in condizioni di povertà sanitaria A Ancona si prepara la 26ª edizione delle Giornate di raccolta dei medicinali, in programma dal 10 al 16 febbraio 2026. Povertà sanitaria, in 51 farmacie modenesi tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, in 51 farmacie di Modena si terrà la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Povertà Sanitaria Argomenti discussi: Povertà sanitaria: al via la raccolta del farmaco. Servono 1,2 milioni di confezioni per i più fragili; Al via le Giornate di Raccolta del Farmaco 2026: farmacie unite contro la povertà sanitaria; Povertà sanitaria: al via le Giornata di raccolta del farmaco; Contrasto alla povertà sanitaria: presentati i risultati del progetto Equità nella salute. Povertà sanitaria: al via le Giornata di raccolta del farmacoNel nostro Paese oltre mezzo milione di persone, tra cui 145mila minori, non si possono permettere medicinali da banco ... interris.it PNES – Contrastare la povertà sanitaria, i risultati conseguiti nel primo anno confermano l’efficacia del modello di prossimitàLECCE - Un bilancio di attività, servizi attivati e una rete territoriale sempre più strutturata per garantire l'accesso ai servizi sanitari e socio sanitari ... corrieresalentino.it Povertà sanitaria, Codacons: “Aumentano le persone che rinunciano a curarsi” La rinuncia alle cure non può essere interpretata come una scelta individuale, ma come l’effetto di un accesso non sempre tempestivo ed efficace alle prestazioni sanitarie, si legg - facebook.com facebook In Italia, mezzo milione di persone vivono in condizioni di povertà sanitaria. È possibile aiutarle donando un farmaco in farmacia dal 10 al 16 febbraio, durante le Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. I medicinali raccolti saranno consegnat x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.