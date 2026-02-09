Giornate di raccolta dei medicinali | come donare in 6mila farmacie cure a persone in condizioni di povertà sanitaria
A Ancona si prepara la 26ª edizione delle Giornate di raccolta dei medicinali, in programma dal 10 al 16 febbraio 2026. In tutta Italia, oltre 6.000 farmacie si mobilitano per raccogliere farmaci inutilizzati o ancora validi, destinandoli a persone in condizioni di povertà sanitaria. Chi vuole contribuire può semplicemente portare i medicinali non più usati in farmacia, senza bisogno di ricette o documenti. L’iniziativa permette a chi ha bisogno di cure di riceverle gratuitamente, aiutando chi si trova in diffic
ANCONA – Nel 2026, da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, si svolge la 26ª edizione delle Giornate di raccolta del farmaco. In 6mila farmacie che partecipano in tutte le città italiane (riconoscibili mediante la locandina esposta, l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), si chiede ai.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Giornate Raccolta Medicinali
Raccolta del farmaco dal 10 al 16 febbraio, l'elenco delle farmacie dove è possibile donare medicinali per i più bisognosi
Da martedì 10 febbraio a lunedì 16, si svolge la 26esima edizione della Giornata di raccolta del farmaco.
Cure per le fasce più vulnerabili: ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitaria
A Brindisi, a metà febbraio, parte la fase concreta del Programma nazionale equità nella salute.
Ultime notizie su Giornate Raccolta Medicinali
