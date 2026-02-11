potulski il gioiello del mainz conteso league e serie a

Potulski, il giovane talento del Mainz, sta attirando l’attenzione di diverse big europee. Le squadre di Premier, Liga e anche in Italia cercano di anticipare le mosse, puntando su giocatori da far crescere e rivendere. L’interesse verso il portiere tedesco cresce, e nelle prossime settimane potrebbe arrivare qualche offerta concreta.

Le grandi squadre europee hanno riformulato la propria strategia di mercato puntando sull’individuazione precoce di talenti da valorizzare nel tempo, anziché investire su difensori già affermati. In questo scenario, Kacper Potulski si sta imponendo come uno dei nomi più quotati tra i giovani centrali difensivi, grazie a una rapida progressione tecnica e a dati difensivi di rilievo. Classe 2007, Potulski è cresciuto nel vivaio del Lechia Gdansk e hanno proseguito il percorso nel Legia Varsavia. L’approdo in Germania è avvenuto nell’estate 2023, con una progressione che ha bruciato le tappe. Già nel settore giovanile ha mostrato una fisicità rilevante e una notevole abilità nel gioco aereo, caratteristiche che hanno favorito il debutto precoce in Bundesliga, diventando il più giovane polacco a esordire nel torneo, nonostante la sconfitta contro il Friburgo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

