Calciomercato Como è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz

Il Como si muove subito sul mercato per assicurarsi Potulski, il giovane talento del Mainz. La concorrenza è alta: club della Premier League e grandi della Serie A sono già sulle sue tracce. La strategia dei top club europei è cambiate, puntano a scovare giovani promesse prima che esplodano, lasciando da parte le spese ingenti per difensori affermati. Ora il club comasco cerca di mettersi avanti alla corsa, sperando di portare in Italia un talento che potrebbe fare la differenza.

Approfondimenti su Potulski Mainz

Il calcio italiano si prepara a inserirsi nella corsa per Potulski, il talento del Mainz che sta attirando l’attenzione di Inter, Milan e Como.

Ultime notizie su Potulski Mainz

