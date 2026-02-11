Poste Italiane | Arnara l’ufficio postale ha riaperto nella nuova veste Polis

L’ufficio postale di Arnara ha riaperto oggi, dopo i lavori di ristrutturazione. È il 50esimo in provincia di Frosinone ad adottare il nuovo stile “Polis”, un progetto di Poste Italiane che mira a rinnovare le sedi e renderle più moderne. La riapertura è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, che ora può usufruire di un servizio più aggiornato e funzionale.

Terminati i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico oggi l'ufficio postale di Arnara.Si tratta del 50esimo già operativo in provincia di Frosinone secondo la nuova tipologia del progetto "Polis", l'iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad.

