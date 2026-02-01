Piglio l’ufficio postale ha riaperto nella nuova veste polis

L’ufficio postale di Piglio ha riaperto questa mattina dopo i lavori di ristrutturazione. La sede ora si presenta con la nuova veste “Polis”, un progetto di Poste Italiane che punta a rinnovare gli spazi e offrire più servizi ai cittadini. I lavori sono stati completati e l’ufficio torna operativo, pronto ad accogliere chi si rivolge allo sportello.

🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

