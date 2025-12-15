Poste italiane Roccasecca Stazione l' ufficio postale ha riaperto nella versione ' polis'

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roccasecca Stazione torna a offrire servizi postali rinnovati con la riapertura dell’ufficio in versione ‘Polis’. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale si presenta con una veste moderna, grazie al progetto di Poste Italiane volto a migliorare le strutture e ampliare l’offerta ai cittadini.

Immagine generica

Ha riaperto oggi nella nuova veste l’ufficio postale di Roccasecca Stazione.Sono, infatti, terminati i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i. Frosinonetoday.it

tabaccheria balduina

Video tabaccheria balduina

Pavia, Poste in centro e alla stazione aperte per tutta l’estate - L’ufficio centralissimo di piazza della Posta e quello assai frequentato accanto alla stazione ferroviaria resteranno aperti per tutta l’estate. laprovinciapavese.gelocal.it

Poste in stazione a Reggio Emilia cercano chi parli cinese: l’ufficio più multietnico - Reggio Emilia, 8 luglio 2023 – Un ufficio postale plurilinguistico, in uno dei quartieri più multietnici di tutta la nostra regione. ilrestodelcarlino.it