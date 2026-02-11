Enzo Iacchetti contro Meta | diffida per i fotomontaggi che lo accostano al nazismo

Enzo Iacchetti ha deciso di rivolgersi ai legali contro Meta. L’attore ha inviato una diffida ufficiale dopo aver scoperto fotomontaggi che lo mostrano vicino al nazismo. Iacchetti chiede che vengano rimosse e che siano prese misure contro chi ha diffuso queste immagini. Ora si aspetta una risposta dall’azienda americana.

Enzo Iacchetti diffida Meta e passa alle vie legali per tutelare la propria reputazione online Il mondo dei social. Il mondo dei social media finisce nuovamente nel mirino della giustizia a causa della diffusione di contenuti manipolati e gravemente offensivi. Enzo Iacchetti, volto storico del tg satirico Striscia la Notizia, ha deciso di rompere il silenzio intraprendendo un’azione legale decisa contro Meta Platforms. Al centro della vicenda troviamo una serie di post diffamatori apparsi su Facebook che sfruttano l’immagine del conduttore in contesti definiti dai legali come inaccettabili e lesivi della dignità umana. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Enzo Iacchetti contro Meta: diffida per i fotomontaggi che lo accostano al nazismo Approfondimenti su Enzo Iacchetti Meta Le 10 risse televisive più esplosive del 2025: da Enzo Iacchetti contro Mizrahi al bollitore al Grande Fratello Nel 2025, le trasmissioni televisive sono state teatro di numerosi scontri e confronti accesi. Enzo Iacchetti denunciato: chi lo trascina in tribunale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Enzo Iacchetti Meta Argomenti discussi: Iacchetti diffida Meta perché rimuova contenuti falsi e offensivi. MEDIASET – CANALE 5 * STRISCIA LA NOTIZIA: «ENZO IACCHETTI DIFFIDA META, ANNUNCIA QUERELA CONTRO POST OFFENSIVI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it Enzo Iacchetti diffida Meta e denuncia gli autori dei post offensiviEnzo Iacchetti passa alle vie legali nei confronti di Meta e degli autori di post offensivi: la denuncia del conduttore di Striscia la Notizia. mondotv24.it Enzo Iacchetti è diventato nonno per la prima volta: “La mia nipotina si chiama Penelope” #Verissimo - facebook.com facebook Enzo Iacchetti torna a Striscia: "Ricci non ci dice neanche a chi ha dato il Tapiro. Morandi Con lui pace fatta tempo fa" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.